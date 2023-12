Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) gewinnt am Vormittag an Fahrt

Kurs der Alphabet A (ex Google)

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Alphabet A (ex Google). Zuletzt ging es für das Alphabet A (ex Google)-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 120,50 EUR.

Um 09:21 Uhr sprang die Alphabet A (ex Google)-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 120,50 EUR zu. Der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 120,58 EUR zu. Mit einem Wert von 119,86 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via Tradegate 4.209 Alphabet A (ex Google)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 12.10.2023 markierte das Papier bei 133,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie somit 9,87 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 10.01.2023 Kursverluste bis auf 79,81 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 50,98 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 150,14 USD.

Alphabet A (ex Google) gewährte am 24.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,55 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 76.693,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 69.092,00 USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Alphabet A (ex Google) am 01.02.2024 präsentieren.

Experten taxieren den Alphabet A (ex Google)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,74 USD je Aktie.

