Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittag höher

Im XETRA-Handel gewannen die Alphabet A (ex Google)-Papiere um 12:22 Uhr 0,9 Prozent. In der Spitze legte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 85,14 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 85,10 EUR. Von der Alphabet A (ex Google)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 18.685 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.02.2022 bei 135,13 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alphabet A (ex Google)-Aktie 37,39 Prozent zulegen. Am 10.01.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 79,77 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,05 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die Alphabet A (ex Google)-Aktie im Durchschnitt mit 130,00 USD.

Am 25.10.2022 lud Alphabet A (ex Google) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. In Sachen EPS wurden 1,06 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alphabet A (ex Google) 1,40 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 69.092,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 65.118,00 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 02.02.2023 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 01.02.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 4,72 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

