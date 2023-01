Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) präsentiert sich am Nachmittag fester

Um 04:22 Uhr wies die Alphabet A (ex Google)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 85,25 EUR nach oben. Bei 85,41 EUR erreichte die Alphabet A (ex Google)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 85,10 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 38.586 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 135,13 EUR erreichte der Titel am 02.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 36,91 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.01.2023 bei 79,77 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,87 Prozent.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 130,00 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Alphabet A (ex Google) am 25.10.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,06 USD. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 1,40 USD je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Alphabet A (ex Google) mit einem Umsatz von insgesamt 69.092,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 65.118,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 6,10 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Alphabet A (ex Google) am 02.02.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 01.02.2024 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2022 4,72 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Porsche-Aktie gibt ab: Fremde Infotainment-Systeme können integriert werden

Alphabet-Aktie gibt an der NASDAQ leicht nach: Google-Rivalen sehen günstigen Moment für Attacke

Alphabet-Aktie beendet Handel an der NASDAQ in Grün: Bundeskartellamt kritisiert Googles Datenverarbeitung