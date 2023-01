Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) schiebt sich am Montagvormittag vor

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 85,14 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie sogar auf 85,14 EUR. Bei 85,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.158 Alphabet A (ex Google)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 135,13 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 36,99 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 79,77 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 6,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 130,00 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alphabet A (ex Google) am 25.10.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,06 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,40 USD erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Alphabet A (ex Google) 69.092,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 65.118,00 USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.02.2023 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 01.02.2024.

Den erwarteten Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 4,72 USD fest.

