Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Dienstagmittag mit Abschlägen

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Aktionäre schickten das Papier von Alphabet A (ex Google) nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 141,65 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Alphabet A (ex Google) nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie um 12:03 Uhr 0,7 Prozent auf 141,65 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 25.723 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Am 12.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 145,22 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 2,52 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.02.2023 bei 88,58 USD. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 37,47 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 151,57 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alphabet A (ex Google) am 24.10.2023. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,55 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,06 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 76.693,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 69.092,00 USD umgesetzt.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Alphabet A (ex Google) wird am 01.02.2024 gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2023 5,74 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

NASDAQ-Riese Apple-Aktie vor Herausforderungen: Ist die Angst vor dem von Analysten ausgerufenen Krisenmodus gerechtfertigt?

NASDAQ-Titel Apple-Aktie, Microsoft-Aktie & Co.: Diese Aktien performen laut Wedbush-Analyst Dan Ives im "Jahr der KI" stark

Investment-Playbook für 2024: Das prognostiziert Jim Cramer für US-Aktien