Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) schiebt sich am Dienstagnachmittag vor

Notierung im Blick

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Alphabet A (ex Google)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 143,05 USD nach oben.

Um 16:08 Uhr ging es für das Alphabet A (ex Google)-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 143,05 USD. Im Tageshoch stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 144,35 USD. Bei 142,10 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Alphabet A (ex Google)-Aktien beläuft sich auf 5.216.351 Stück.

Am 12.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 145,22 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 1,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 88,58 USD erreichte der Anteilsschein am 25.02.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 38,08 Prozent.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 151,57 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Alphabet A (ex Google) am 24.10.2023 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,55 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 76.693,00 USD – ein Plus von 11,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alphabet A (ex Google) 69.092,00 USD erwirtschaftet hatte.

Am 01.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Alphabet A (ex Google) veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,74 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

NASDAQ-Riese Apple-Aktie vor Herausforderungen: Ist die Angst vor dem von Analysten ausgerufenen Krisenmodus gerechtfertigt?

NASDAQ-Titel Apple-Aktie, Microsoft-Aktie & Co.: Diese Aktien performen laut Wedbush-Analyst Dan Ives im "Jahr der KI" stark

Investment-Playbook für 2024: Das prognostiziert Jim Cramer für US-Aktien