Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Das Papier von Alphabet A (ex Google) gab in der Tradegate-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,1 Prozent auf 129,60 EUR abwärts.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie gab im Tradegate-Handel um 09:20 Uhr um 1,1 Prozent auf 129,60 EUR nach. In der Spitze fiel die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 129,60 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 130,62 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 3.867 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Bei 133,70 EUR markierte der Titel am 12.10.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,16 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.01.2023 (82,94 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie 36,00 Prozent sinken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 151,57 USD.

Am 24.10.2023 hat Alphabet A (ex Google) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,55 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,00 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 76.693,00 USD im Vergleich zu 69.092,00 USD im Vorjahresquartal.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Alphabet A (ex Google) wird am 01.02.2024 gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2023 5,74 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

