Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Mittag fester

Um 12:04:58 Uhr konnte die Aktie von Alphabet A (ex Google) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 90,71 EUR. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 90,98 EUR aus. Bei 90,81 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 15.590 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Am 05.04.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 130,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 30,60 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 79,77 EUR. Dieser Wert wurde am 10.01.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 13,71 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 129,63 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alphabet A (ex Google) am 02.02.2023. Es stand ein EPS von 1,05 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Alphabet A (ex Google) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,53 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Alphabet A (ex Google) im vergangenen Quartal 76.048,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alphabet A (ex Google) 75.325,00 USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 25.04.2023 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 5,16 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

NASDAQ-Wert Amazon-Aktie in Rot: Zoox testet Fahrzeug ohne Lenkrad und Pedale in den USA

NASDAQ-Wert Alphabet-Aktie etwas höher: Google weitet Kampagne gegen Fehlinformationen im Netz aus

Rezessionssorgen im Tech-Sektor: Nach massivem Stellenabbau will Google-CEO Pichai eigenes Gehalt und Manager-Boni kürzen