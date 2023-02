Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Nachmittag seitwärts

Mit einem Wert von 90,30 EUR bewegte sich die Alphabet A (ex Google)-Aktie um 04:06:37 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie legte bis auf 90,98 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die höchsten Verluste verbuchte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 89,00 EUR. Bei 90,81 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 55.312 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.04.2022 bei 130,70 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 30,91 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Am 10.01.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 79,77 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie 13,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Alphabet A (ex Google)-Aktie wird bei 129,63 USD angegeben.

Am 02.02.2023 lud Alphabet A (ex Google) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,05 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,53 USD erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 76.048,00 USD umgesetzt, gegenüber 75.325,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.04.2023 veröffentlicht.

In der Alphabet A (ex Google)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,16 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

