Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Freitagmittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Alphabet A (ex Google)-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Um 12:03 Uhr sprang die Alphabet A (ex Google)-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 143,74 USD zu. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 61.322 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.01.2024 bei 153,78 USD. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 6,53 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.02.2023 bei 88,58 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 38,38 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Alphabet A (ex Google)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 156,13 USD.

Alphabet A (ex Google) gewährte am 30.01.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,64 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 1,05 USD je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat Alphabet A (ex Google) 86.310,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 76.048,00 USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.04.2024 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 6,80 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

