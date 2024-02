Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt um 1,1 Prozent auf 141,14 USD nach.

Um 16:08 Uhr rutschte die Alphabet A (ex Google)-Aktie in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 1,1 Prozent auf 141,14 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 140,89 USD. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 142,96 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.761.415 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Am 30.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 153,78 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 8,96 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.02.2023 bei 88,58 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,24 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Alphabet A (ex Google)-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 156,13 USD an.

Am 30.01.2024 hat Alphabet A (ex Google) die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,64 USD, nach 1,05 USD im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,49 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 86.310,00 USD im Vergleich zu 76.048,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 23.04.2024 terminiert.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Alphabet A (ex Google) ein EPS in Höhe von 6,80 USD in den Büchern stehen haben wird.

