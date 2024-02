Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tritt am Vormittag auf der Stelle

Aktienentwicklung

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie zeigte sich zuletzt im Tradegate-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 132,76 EUR an der Tafel.

Anleger zeigten sich um 09:21 Uhr bei der Alphabet A (ex Google)-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Tradegate-Handel nahezu unverändert bei 132,76 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 133,06 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bisher bei 132,52 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 132,68 EUR. Bisher wurden heute 4.218 Alphabet A (ex Google)-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 142,50 EUR erreichte der Titel am 30.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,34 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 83,58 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 58,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023. Experten gaben als mittleres Kursziel 156,13 USD an.

Am 30.01.2024 lud Alphabet A (ex Google) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Das EPS lag bei 1,64 USD. Im letzten Jahr hatte Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 1,05 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 86.310,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 76.048,00 USD umgesetzt.

Die Alphabet A (ex Google)-Bilanz für Q1 2024 wird am 23.04.2024 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2024 6,80 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

