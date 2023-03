Alphabet A (ex Google) Aktie News: Anleger schicken Alphabet A (ex Google) am Donnerstagmittag ins Plus

Die Aktie notierte um 12:04 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 96,48 USD zu. Zuletzt wechselten 84.280 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Bei 143,75 USD markierte der Titel am 30.03.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 32,88 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 83,34 USD fiel das Papier am 04.11.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 15,77 Prozent würde die Alphabet A (ex Google)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 129,63 USD.

Alphabet A (ex Google) veröffentlichte am 02.02.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,05 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,53 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Alphabet A (ex Google) 76.048,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 75.325,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 25.04.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie in Höhe von 5,15 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Morgan Stanley-Analysten: Diese Aktien könnten dem Bärenmarkt trotzen

Aktienbeteiligungen umgeschichtet: So sieht das Depot von George Soros im vierten Quartal 2022 aus

Alphabet-Aktie wechselt die Richtung: Mehr als 40 Verleger-Beschwerden gegen Google bei Medienaufsicht