Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag mit Kursplus

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Zuletzt wies die Alphabet A (ex Google)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 155,04 USD nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von Alphabet A (ex Google) nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,1 Prozent auf 155,04 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 155,13 USD. Bei 154,07 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 1.204.780 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Am 13.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 160,22 USD an. Gewinne von 3,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.04.2023 bei 102,63 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,80 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Alphabet A (ex Google)-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 156,13 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alphabet A (ex Google) am 30.01.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,64 USD. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 1,05 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Alphabet A (ex Google) im vergangenen Quartal 86.310,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alphabet A (ex Google) 76.048,00 USD umsetzen können.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.04.2024 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 29.04.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Alphabet A (ex Google).

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Alphabet A (ex Google) ein EPS in Höhe von 6,81 USD in den Büchern stehen haben wird.

