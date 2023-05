Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tritt am Dienstagmittag auf der Stelle

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie bewegte sich um 12:02 Uhr kaum. Das Papier stand via NASDAQ Bsc bei 116,44 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 10.937 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 122,43 USD erreichte der Titel am 17.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,14 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Am 04.11.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 83,34 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,43 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 130,75 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Alphabet A (ex Google) am 25.04.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,17 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,23 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Alphabet A (ex Google) im vergangenen Quartal 69.787,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alphabet A (ex Google) 68.011,00 USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 25.07.2023 terminiert.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,38 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

US-Werte: So hat die Credit Suisse im ersten Quartal 2023 investiert

ChatGPT stellt Aktien-Portfolio zusammen - und schlägt beliebte Fonds deutlich

NASDAQ-Wert Alphabet-Aktie steigt: Google will KI-Chatbot Bard auch in EU und Deutschland herausbringen