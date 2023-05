Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) präsentiert sich am Dienstagnachmittag fester

Die Aktie legte um 16:06 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 1,7 Prozent auf 118,45 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 118,45 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 116,50 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 5.995.779 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.08.2022 bei 122,43 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie somit 3,25 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.11.2022 (83,34 USD). Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 42,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 130,75 USD.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 25.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,17 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,23 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,61 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 69.787,00 USD im Vergleich zu 68.011,00 USD im Vorjahresquartal.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Alphabet A (ex Google) wird am 25.07.2023 gerechnet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,38 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie belaufen.

