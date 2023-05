Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Dienstagvormittag kaum bewegt

Mit einem Wert von 107,08 EUR bewegte sich die Alphabet A (ex Google)-Aktie um 09:21 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Bei 107,08 EUR erreichte die Alphabet A (ex Google)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 106,74 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 106,98 EUR. Von der Alphabet A (ex Google)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.140 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 120,50 EUR erreichte der Titel am 17.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,53 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 10.01.2023 gab der Anteilsschein bis auf 79,81 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 25,47 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 130,75 USD.

Am 25.04.2023 hat Alphabet A (ex Google) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 1,17 USD gegenüber 1,23 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 69.787,00 USD – ein Plus von 2,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alphabet A (ex Google) 68.011,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Alphabet A (ex Google) am 25.07.2023 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 5,38 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

