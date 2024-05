Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Donnerstagnachmittag im Aufwind

Aktie im Blick

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 173,65 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Alphabet A (ex Google) nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,7 Prozent auf 173,65 USD. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 173,72 USD. Mit einem Wert von 173,29 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 915.958 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Bei 174,70 USD markierte der Titel am 27.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,60 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.07.2023 bei 115,36 USD. Abschläge von 33,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 erhielten Alphabet A (ex Google)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,320 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 176,75 USD.

Am 25.04.2024 hat Alphabet A (ex Google) die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,91 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 1,18 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15,44 Prozent auf 80,47 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 69,70 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.07.2024 erfolgen.

Experten taxieren den Alphabet A (ex Google)-Gewinn für das Jahr 2024 auf 7,52 USD je Aktie.

