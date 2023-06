Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) wird am Freitagmittag ausgebremst

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel um 12:04 Uhr um 0,4 Prozent auf 124,54 USD nach. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 22.588 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Am 08.06.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 129,04 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Kursplus von 3,61 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 83,34 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.11.2022). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie 33,08 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 130,75 USD an.

Alphabet A (ex Google) gewährte am 25.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Alphabet A (ex Google) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,17 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,23 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Alphabet A (ex Google) im vergangenen Quartal 69.787,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alphabet A (ex Google) 68.011,00 USD umsetzen können.

Am 25.07.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Alphabet A (ex Google) veröffentlicht werden.

Von Analysten wird erwartet, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2023 5,41 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

