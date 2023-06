Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) verliert am Nachmittag

Das Papier von Alphabet A (ex Google) gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Um 16:08 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 124,05 USD abwärts. In der Spitze fiel die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 123,88 USD. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 125,88 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 11.105.306 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Am 08.06.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 129,04 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 3,87 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 83,34 USD fiel das Papier am 04.11.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie 32,82 Prozent sinken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 130,75 USD.

Am 25.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,17 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,23 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,61 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 69.787,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 68.011,00 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.07.2023 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,41 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

