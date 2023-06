Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) büßt am Freitagvormittag ein

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wies um 09:17 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 114,02 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 113,82 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 114,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 2.784 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Am 17.08.2022 erreichte der Anteilsschein mit 120,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alphabet A (ex Google)-Aktie 5,68 Prozent zulegen. Am 10.01.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 79,81 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,00 Prozent.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 130,75 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Am 25.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,17 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,23 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 69.787,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 2,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 68.011,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 25.07.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Alphabet A (ex Google) veröffentlicht werden.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Alphabet A (ex Google) ein EPS in Höhe von 5,41 USD in den Büchern stehen haben wird.

