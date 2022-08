Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittag im Plus

Die Aktionäre schickten das Papier von Alphabet A (ex Google) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:22 Uhr 1,0 Prozent auf 120,48 EUR. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie zog in der Spitze bis auf 120,60 EUR an. Bei 119,94 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Alphabet A (ex Google)-Aktie belief sich zuletzt auf 10.065 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.02.2022 bei 135,13 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,84 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 95,30 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,42 Prozent.

Experten gaben als mittleres Kursziel 575,71 USD an.

Am 26.07.2022 hat Alphabet A (ex Google) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,21 USD, nach 1,36 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat Alphabet A (ex Google) im vergangenen Quartal 69.685,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alphabet A (ex Google) 61.880,00 USD umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Alphabet A (ex Google) am 27.10.2022 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 5,23 USD je Aktie in den Alphabet A (ex Google)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

