Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) schiebt sich am Mittwochmittag vor

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Alphabet A (ex Google)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 129,94 USD nach oben.

Um 12:03 Uhr konnte die Aktie von Alphabet A (ex Google) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,1 Prozent auf 129,94 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 8.917 Alphabet A (ex Google)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 133,74 USD markierte der Titel am 29.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 2,84 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.11.2022 bei 83,34 USD. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 55,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 146,63 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Am 26.07.2023 hat Alphabet A (ex Google) die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,44 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,21 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 74.604,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 69.685,00 USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 24.10.2023 dürfte Alphabet A (ex Google) Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,66 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

