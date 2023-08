Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) wird am Nachmittag ausgebremst

Alphabet A (ex Google) im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 129,38 USD nach.

Die Aktie verlor um 16:08 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,3 Prozent auf 129,38 USD. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 128,57 USD ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 128,72 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.818.620 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 133,74 USD. Dieser Kurs wurde am 29.07.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 3,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.11.2022 bei 83,34 USD. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 55,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 146,63 USD aus.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Alphabet A (ex Google) am 26.07.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,44 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,21 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 74.604,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alphabet A (ex Google) einen Umsatz von 69.685,00 USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 24.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der Alphabet A (ex Google)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,66 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Rivian ausgebaut, zahlreiche weitere Veränderungen: Diese Aktien hat George Soros im zweiten Quartal 2023 im Depot

Google-Schwester Waymo, GM-Tochter Cruise & Co.: Robotaxi-Dienste in ganz San Francisco zugelassen

Huawei-Aktie: Leichtes Wachstum im ersten Halbjahr