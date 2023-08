Alphabet A (ex Google) Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Alphabet A (ex Google)

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Das Papier von Alphabet A (ex Google) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,4 Prozent auf 118,68 EUR ab.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie musste um 09:20 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 118,68 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bisher bei 118,62 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 119,02 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.733 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Am 28.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 121,18 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,11 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.01.2023 bei 79,81 EUR. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 48,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 146,63 USD aus.

Alphabet A (ex Google) veröffentlichte am 26.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,44 USD, nach 1,21 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 74.604,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 69.685,00 USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 24.10.2023 dürfte Alphabet A (ex Google) Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2023 5,66 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

