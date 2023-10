Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittag fester

Aktie im Blick

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 137,52 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie konnte um 12:03 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 137,52 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 18.473 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 141,22 USD erreichte der Titel am 13.10.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 2,69 Prozent Plus fehlen der Alphabet A (ex Google)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 83,34 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.11.2022). Mit Abgaben von 39,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 146,14 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 25.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,44 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Alphabet A (ex Google) ein EPS von 1,21 USD je Aktie vermeldet. Alphabet A (ex Google) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 74.604,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 69.685,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 24.10.2023 terminiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 5,68 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

