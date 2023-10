Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) präsentiert sich am Montagnachmittag stärker

Kursentwicklung

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 138,79 USD.

Um 16:08 Uhr ging es für das Alphabet A (ex Google)-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 138,79 USD. Bei 139,16 USD erreichte die Alphabet A (ex Google)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 138,21 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.225.178 Alphabet A (ex Google)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 13.10.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 141,22 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,75 Prozent hinzugewinnen. Bei 83,34 USD fiel das Papier am 04.11.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 39,95 Prozent würde die Alphabet A (ex Google)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 146,14 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie an.

Am 25.07.2023 hat Alphabet A (ex Google) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 1,44 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Alphabet A (ex Google) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,21 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 74.604,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alphabet A (ex Google) einen Umsatz von 69.685,00 USD eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 24.10.2023 terminiert.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Alphabet A (ex Google) ein EPS in Höhe von 5,68 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

