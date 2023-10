Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Montagvormittag mit negativen Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Zuletzt ging es für die Alphabet A (ex Google)-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 130,10 EUR.

Die Aktie verlor um 09:21 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,5 Prozent auf 130,10 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Alphabet A (ex Google)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 130,02 EUR aus. Bei 130,34 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Der Tagesumsatz der Alphabet A (ex Google)-Aktie belief sich zuletzt auf 6.570 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.10.2023 bei 133,70 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Kursplus von 2,77 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 79,81 EUR. Dieser Wert wurde am 10.01.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 38,65 Prozent würde die Alphabet A (ex Google)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 146,14 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Alphabet A (ex Google) am 25.07.2023. Das EPS belief sich auf 1,44 USD gegenüber 1,21 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,06 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 74.604,00 USD im Vergleich zu 69.685,00 USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 24.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,68 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Berkshire-Vize Charlie Munger: Die KI-Technologie verdient den aktuellen Hype nicht

Musk, Bezos, Zuckerberg & Co.: In diesem Alter gründeten sie ihr erstes Unternehmen

Alphabet-Aktie an der NASDAQ mit Verlusten: Google zahlt vorläufig Millionen für Presseerzeugnisse in Deutschland