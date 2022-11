Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) wird am Mittag ausgebremst

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,8 Prozent auf 94,12 EUR. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie sank bis auf 94,12 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 94,97 EUR. Der Tagesumsatz der Alphabet A (ex Google)-Aktie belief sich zuletzt auf 14.493 Aktien.

Am 02.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 135,13 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 30,35 Prozent über dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Bei 85,07 EUR erreichte der Anteilsschein am 04.11.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 10,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 133,57 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alphabet A (ex Google) am 25.10.2022. Alphabet A (ex Google) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,06 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,40 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 65.118,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 69.092,00 USD ausgewiesen.

Alphabet A (ex Google) wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 31.01.2023 vorlegen.

Experten taxieren den Alphabet A (ex Google)-Gewinn für das Jahr 2022 auf 4,73 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

