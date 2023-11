Aktie im Blick

Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Donnerstagmittag mit positiven Vorzeichen

16.11.23 12:04 Uhr

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 135,13 USD.

Um 12:03 Uhr wies die Alphabet A (ex Google)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 135,13 USD nach oben. Der Tagesumsatz der Alphabet A (ex Google)-Aktie belief sich zuletzt auf 11.127 Aktien. Mit einem Kursgewinn bis auf 141,22 USD erreichte der Titel am 13.10.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 4,51 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 84,86 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 37,20 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 148,71 USD. Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Alphabet A (ex Google) am 24.10.2023 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,55 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,06 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,00 Prozent auf 76.693,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 69.092,00 USD erwirtschaftet worden. Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Alphabet A (ex Google) am 01.02.2024 präsentieren. Experten gehen davon aus, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2023 5,74 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird. Redaktion finanzen.net