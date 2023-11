Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) schiebt sich am Nachmittag vor

Aktienentwicklung

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Alphabet A (ex Google)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 136,39 USD nach oben.

Um 16:08 Uhr ging es für das Alphabet A (ex Google)-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 136,39 USD. Zwischenzeitlich stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie sogar auf 136,54 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 135,34 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 5.553.916 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Am 13.10.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 141,22 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 3,54 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 84,86 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.01.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,78 Prozent.

Experten gaben als mittleres Kursziel 148,71 USD an.

Am 24.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,55 USD. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 1,06 USD je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 76.693,00 USD umgesetzt, gegenüber 69.092,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Alphabet A (ex Google) wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 01.02.2024 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2023 5,74 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

