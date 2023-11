Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) schiebt sich am Donnerstagvormittag vor

Alphabet A (ex Google) im Fokus

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Alphabet A (ex Google) zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,2 Prozent auf 124,42 EUR.

Um 09:21 Uhr ging es für das Alphabet A (ex Google)-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 124,42 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bisher bei 124,66 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 124,48 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 5.084 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 12.10.2023 auf bis zu 133,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,46 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.01.2023 bei 79,81 EUR. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 55,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 148,71 USD.

Alphabet A (ex Google) veröffentlichte am 24.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,55 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 76.693,00 USD gegenüber 69.092,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 01.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 9,01 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

