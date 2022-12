Alphabet A (ex Google) Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von Alphabet A (ex Google)

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04:22 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 85,26 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 84,21 EUR. Bei 85,01 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 28.470 Alphabet A (ex Google)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (135,13 EUR) erklomm das Papier am 02.02.2022. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 36,90 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 84,21 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.12.2022). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie 1,25 Prozent sinken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 131,43 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Alphabet A (ex Google) am 25.10.2022 vor. Das EPS wurde auf 1,06 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 69.092,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 65.118,00 USD in den Büchern standen.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.01.2023 veröffentlicht.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 4,73 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

