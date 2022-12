Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Vormittag mit Kursabschlägen

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie musste um 09:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 85,30 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bisher bei 85,01 EUR. Bei 85,01 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 592 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Bei 135,13 EUR erreichte der Titel am 02.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 36,87 Prozent über dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.12.2022 bei 85,01 EUR. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 0,34 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 131,43 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie an.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 25.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,06 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,40 USD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Alphabet A (ex Google) mit einem Umsatz von insgesamt 69.092,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 65.118,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 6,10 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.01.2023 erfolgen.

Von Analysten wird erwartet, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2022 4,73 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Netflix-Aktie mit schwachem 2022: Wells Fargo rechnet für 2023 mit starkem Werbegeschäft

Burggraben-Aktien im Check: So können sich Anleger absichern

VW-Aktie sinkt: VW sieht hohen Bedarf an neuen IT-Fachkräften