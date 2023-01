Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) wird am Dienstagmittag ausgebremst

Die Aktie verlor um 12:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 84,65 EUR. In der Spitze büßte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 84,65 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 84,83 EUR. Bisher wurden heute 14.699 Alphabet A (ex Google)-Aktien gehandelt.

Am 02.02.2022 erreichte der Anteilsschein mit 135,13 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 37,35 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 10.01.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 79,77 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,12 Prozent.

Analysten bewerten die Alphabet A (ex Google)-Aktie im Durchschnitt mit 130,00 USD.

Alphabet A (ex Google) gewährte am 25.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,06 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 69.092,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 6,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 65.118,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Alphabet A (ex Google) am 02.02.2023 präsentieren. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte Alphabet A (ex Google) möglicherweise am 01.02.2024 präsentieren.

Experten taxieren den Alphabet A (ex Google)-Gewinn für das Jahr 2022 auf 4,72 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Porsche-Aktie gibt ab: Fremde Infotainment-Systeme können integriert werden

Alphabet-Aktie gibt an der NASDAQ leicht nach: Google-Rivalen sehen günstigen Moment für Attacke

Alphabet-Aktie beendet Handel an der NASDAQ in Grün: Bundeskartellamt kritisiert Googles Datenverarbeitung