Alphabet A (ex Google) Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von Alphabet A (ex Google)

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie gab im XETRA-Handel um 04:22 Uhr um 0,9 Prozent auf 84,25 EUR nach. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 82,97 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 84,83 EUR. Zuletzt wechselten 33.576 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (135,13 EUR) erklomm das Papier am 02.02.2022. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Kursplus von 37,65 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.01.2023 bei 79,77 EUR. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 5,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 130,00 USD.

Alphabet A (ex Google) veröffentlichte am 25.10.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,06 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Alphabet A (ex Google) ein EPS von 1,40 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Alphabet A (ex Google) im vergangenen Quartal 69.092,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alphabet A (ex Google) 65.118,00 USD umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.02.2023 erfolgen. Am 01.02.2024 wird Alphabet A (ex Google) schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 4,72 USD fest.

