Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag in Rot

Kursentwicklung

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 2,2 Prozent auf 139,29 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr mit Abschlägen von 2,2 Prozent bei 139,29 USD. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie gab in der Spitze bis auf 138,90 USD nach. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 141,53 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 4.674.693 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Bei 145,22 USD erreichte der Titel am 12.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 4,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 88,58 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.02.2023). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie 36,41 Prozent sinken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 151,57 USD.

Alphabet A (ex Google) veröffentlichte am 24.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,55 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,06 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 76.693,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 69.092,00 USD in den Büchern standen.

Die Alphabet A (ex Google)-Bilanz für Q4 2023 wird am 01.02.2024 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie in Höhe von 8,74 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

