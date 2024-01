Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) verliert am Mittwochvormittag

Blick auf Alphabet A (ex Google)-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Zuletzt fiel die Alphabet A (ex Google)-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 130,00 EUR ab.

Das Papier von Alphabet A (ex Google) befand sich um 09:21 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,8 Prozent auf 130,00 EUR ab. In der Spitze fiel die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 129,62 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 130,48 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 2.740 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Am 12.10.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 133,70 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Kursplus von 2,85 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 17.01.2023 auf bis zu 82,94 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 36,20 Prozent würde die Alphabet A (ex Google)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 151,57 USD an.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 24.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,55 USD, nach 1,06 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,00 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 76.693,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 69.092,00 USD ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 01.02.2024 dürfte Alphabet A (ex Google) Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 5,74 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Apple-Aktie verliert dennoch: Apple erstmals Nummer 1 im Smartphone-Markt - Blutsauerstoffmessung in den USA eingeschränkt - "Fortnite"-Klage abgewiesen

NASDAQ-Riese Apple-Aktie vor Herausforderungen: Ist die Angst vor dem von Analysten ausgerufenen Krisenmodus gerechtfertigt?

NASDAQ-Titel Apple-Aktie, Microsoft-Aktie & Co.: Diese Aktien performen laut Wedbush-Analyst Dan Ives im "Jahr der KI" stark