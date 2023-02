Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittag im Minusbereich

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte um 12:05 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,0 Prozent auf 88,82 EUR. In der Spitze büßte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 88,75 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 89,30 EUR. Bisher wurden via XETRA 16.495 Alphabet A (ex Google)-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (130,70 EUR) erklomm das Papier am 05.04.2022. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 32,04 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 79,77 EUR fiel das Papier am 10.01.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 11,35 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 129,63 USD.

Alphabet A (ex Google) gewährte am 02.02.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,05 USD, nach 1,53 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz wurden 76.048,00 USD gegenüber 75.325,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 25.04.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2023 5,16 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

