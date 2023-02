Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag leichter

Um 04:06 Uhr fiel die Alphabet A (ex Google)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,6 Prozent auf 88,30 EUR ab. Im Tief verlor die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 88,24 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 89,30 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 40.640 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Am 05.04.2022 erreichte der Anteilsschein mit 130,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 32,44 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Am 10.01.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 79,77 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 10,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 129,63 USD an.

Am 02.02.2023 legte Alphabet A (ex Google) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,96 Prozent auf 76.048,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 75.325,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Alphabet A (ex Google)-Bilanz für Q1 2023 wird am 25.04.2023 erwartet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,16 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie belaufen.

