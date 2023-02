Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) büßt am Freitagvormittag ein

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06:55 Uhr 1,3 Prozent im Minus bei 89,45 EUR. Das Tagestief markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 89,30 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 89,30 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 509 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (130,70 EUR) erklomm das Papier am 05.04.2022. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 31,56 Prozent über dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.01.2023 (79,77 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie 12,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 129,63 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Am 02.02.2023 legte Alphabet A (ex Google) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,05 USD gegenüber 1,53 USD im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,96 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 76.048,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 75.325,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 25.04.2023 erwartet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Alphabet A (ex Google) ein EPS in Höhe von 5,16 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Chefwechsel bei Google-Tochter YouTube: Langjährige Chefin nimmt ihren Hut - Alphabet-Aktie schließt der NASDAQ mit Verlust

NASDAQ-Wert Amazon-Aktie in Rot: Zoox testet Fahrzeug ohne Lenkrad und Pedale in den USA

NASDAQ-Wert Alphabet-Aktie etwas höher: Google weitet Kampagne gegen Fehlinformationen im Netz aus