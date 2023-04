Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Montagmittag mit Verlusten

Die Aktionäre schickten das Papier von Alphabet A (ex Google) nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie um 12:03 Uhr 2,0 Prozent auf 106,65 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 123.959 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Am 21.04.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 131,40 USD. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 18,83 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 04.11.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 83,34 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Verlust von 27,97 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 130,00 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Am 02.02.2023 hat Alphabet A (ex Google) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,05 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Alphabet A (ex Google) ein EPS von 1,53 USD je Aktie vermeldet. Alphabet A (ex Google) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 76.048,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 75.325,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Alphabet A (ex Google) dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 25.04.2023 präsentieren. Alphabet A (ex Google) dürfte die Q1 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 23.04.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Alphabet A (ex Google)-Gewinn in Höhe von 5,13 USD je Aktie aus.

