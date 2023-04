Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Montagnachmittag tiefer

Die Aktionäre schickten das Papier von Alphabet A (ex Google) nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie um 16:08 Uhr 3,5 Prozent auf 105,08 USD. Im Tief verlor die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 104,52 USD. Bei 104,52 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der Alphabet A (ex Google)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 11.953.202 Stück gehandelt.

Am 21.04.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 131,40 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie somit 20,03 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 83,34 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.11.2022). Mit einem Abschlag von mindestens 26,08 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 130,00 USD an.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 02.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Alphabet A (ex Google) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,05 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,53 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 76.048,00 USD gegenüber 75.325,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte Alphabet A (ex Google) am 25.04.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 23.04.2024 dürfte Alphabet A (ex Google) die Q1 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,13 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

