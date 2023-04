Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Montagvormittag nahe Nulllinie

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:21 Uhr bei 99,05 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Bei 99,49 EUR markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Im Tief verlor die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 98,81 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 98,82 EUR. Von der Alphabet A (ex Google)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 31.833 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 121,25 EUR erreichte der Titel am 21.04.2022 ein 52-Wochen-Hoch. 18,31 Prozent Plus fehlen der Alphabet A (ex Google)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 10.01.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 79,81 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,11 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 130,00 USD.

Am 02.02.2023 lud Alphabet A (ex Google) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Das EPS wurde auf 1,05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 76.048,00 USD umgesetzt, gegenüber 75.325,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Am 25.04.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von Alphabet A (ex Google) veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz auf den 23.04.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 5,13 USD je Aktie in den Alphabet A (ex Google)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

