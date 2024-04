Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Nachmittag fester

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 156,56 USD.

Das Papier von Alphabet A (ex Google) konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,4 Prozent auf 156,56 USD. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie zog in der Spitze bis auf 157,07 USD an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 155,62 USD. Von der Alphabet A (ex Google)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 888.321 Stück gehandelt.

Am 13.04.2024 markierte das Papier bei 160,22 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 2,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 102,63 USD am 27.04.2023. Das 52-Wochen-Tief könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Verlust von 34,45 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 erhielten Alphabet A (ex Google)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 156,13 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alphabet A (ex Google) am 30.01.2024. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,64 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,05 USD je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 86.310,00 USD umgesetzt, gegenüber 76.048,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Am 25.04.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Alphabet A (ex Google) veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 29.04.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Alphabet A (ex Google).

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Alphabet A (ex Google)-Gewinn in Höhe von 6,82 USD je Aktie aus.

