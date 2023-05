Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) gibt am Mittwochnachmittag nach

Die Aktie notierte um 16:08 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 119,09 USD. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie gab in der Spitze bis auf 118,89 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 119,64 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 5.197.701 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 17.08.2022 auf bis zu 122,43 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 2,80 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 83,34 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie 30,02 Prozent sinken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 130,75 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alphabet A (ex Google) am 25.04.2023. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,17 USD, nach 1,23 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 69.787,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 68.011,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 25.07.2023 terminiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie in Höhe von 5,39 USD im Jahr 2023 aus.

