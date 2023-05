Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittwochvormittag mit Abschlägen

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 09:21 Uhr um 0,2 Prozent auf 109,84 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Alphabet A (ex Google)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 109,82 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 110,34 EUR. Bisher wurden heute 5.201 Alphabet A (ex Google)-Aktien gehandelt.

Am 17.08.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 120,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,71 Prozent. Am 10.01.2023 gab der Anteilsschein bis auf 79,81 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 27,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 130,75 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alphabet A (ex Google) am 25.04.2023 vor. Das EPS wurde auf 1,17 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,23 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,61 Prozent auf 69.787,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 68.011,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 25.07.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 5,39 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Rivian abverkauft, größte Beteiligung ausgebaut: So sieht das Depot von George Soros im ersten Quartal 2023 aus

US-Werte: So hat die Credit Suisse im ersten Quartal 2023 investiert

ChatGPT stellt Aktien-Portfolio zusammen - und schlägt beliebte Fonds deutlich