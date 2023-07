Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) verteidigt am Montagnachmittag Tendenz

Notierung im Fokus

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) hat am Montagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Alphabet A (ex Google)-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ Bsc bei 125,43 USD.

Kaum Bewegung ließ sich um 16:08 Uhr bei der Alphabet A (ex Google)-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ Bsc bei 125,43 USD. Der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 127,10 USD zu. Der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 124,87 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 126,00 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 5.903.503 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Am 08.06.2023 erreichte der Anteilsschein mit 129,04 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,88 Prozent. Bei 83,34 USD fiel das Papier am 04.11.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 50,50 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 134,75 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Alphabet A (ex Google) veröffentlichte am 25.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,17 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,23 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,61 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 69.787,00 USD im Vergleich zu 68.011,00 USD im Vorjahresquartal.

Am 25.07.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Alphabet A (ex Google) veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2023 5,41 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

