Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Vormittag nahe Vortagesniveau

So bewegt sich Alphabet A (ex Google)

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im Tradegate-Handel bei 111,76 EUR.

Mit einem Wert von 111,76 EUR bewegte sich die Alphabet A (ex Google)-Aktie um 09:21 Uhr auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze gewann die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 112,18 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bisher bei 111,58 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 112,18 EUR. Bisher wurden heute 5.434 Alphabet A (ex Google)-Aktien gehandelt.

Bei 120,50 EUR markierte der Titel am 17.08.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 7,82 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.01.2023 (79,81 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,59 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der Alphabet A (ex Google)-Aktie wird bei 131,88 USD angegeben.

Am 25.04.2023 hat Alphabet A (ex Google) die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,17 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,23 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Alphabet A (ex Google) mit einem Umsatz von insgesamt 69.787,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 68.011,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 2,61 Prozent gesteigert.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.07.2023 veröffentlicht.

Experten taxieren den Alphabet A (ex Google)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,42 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Goldman Sachs-Experten: Diese Folgen hat KI für die Musikindustrie - Warner Music-Aktie, Universal Music-Aktie & Co. dürften profitieren

KI-Wettrennen: So will es NASDAQ-Titel Amazon mit Microsoft und Google aufnehmen

Das sind die 10 wertvollsten Börsenunternehmen im ersten Halbjahr 2023