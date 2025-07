Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Donnerstagnachmittag mit Einbußen

Notierung im Fokus

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 1,1 Prozent auf 180,99 USD nach.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,1 Prozent auf 180,99 USD. In der Spitze büßte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 180,49 USD ein. Bei 182,06 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 2.456.210 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (207,05 USD) erklomm das Papier am 05.02.2025. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 12,59 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 140,53 USD ab. Mit einem Kursverlust von 22,35 Prozent würde die Alphabet A (ex Google)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Alphabet A (ex Google)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,516 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Alphabet A (ex Google) 0,600 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 199,50 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 24.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Alphabet A (ex Google) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,81 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,89 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 89,97 Mrd. USD gegenüber 80,47 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Alphabet A (ex Google)-Bilanz für Q2 2025 wird am 23.07.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Alphabet A (ex Google) rechnen Experten am 28.07.2026.

Experten taxieren den Alphabet A (ex Google)-Gewinn für das Jahr 2025 auf 9,62 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Oracle-Aktie mit Gewinnen: Oracle investiert zwei Milliarden Dollar in deutsche Cloud

Google: Doch kein eigenes Rechenzentrum in Berlin-Brandenburg

Anthropic, Google, OpenAI und Elon Musks xAI: Pentagon vergibt Millionenaufträge für KI an US-Techfirmen